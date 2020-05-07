Попов: не побоялся бы проводить двойные короткие гонки в Ф-1 или заезды среди недели

Комментатор Алексей Попов рассказал, что на месте организаторов Формулы-1 не боялся бы экспериментировать с форматом Гран-при в сезоне-2020. Он предложил варианты с короткими гонками в субботу и воскресенье, а также заезды в середине недели.



«Экклстоун, заявивший, что прямо сейчас бы отменил чемпионат, лукавит. Я уверен практически на сто процентов, что если бы Берни сейчас по-прежнему руководил «Большим цирком», то, несмотря ни на какие опасности извне, два стартовых Гран-при были бы проведены в срок. Гонки прошли бы без зрителей, но прошли бы совершенно точно. Более того, я уверен, что Экклстоун сейчас прекрасно понимает, чем может грозить вынужденный соревновательный простой некоторым командам.



Если бы организаторы спросили мнение Алексея Попова, что посоветовал бы им? Я бы не побоялся проводить короткие гонки. Двойные гонки и в субботу, и в воскресенье. Можно спокойно соревноваться и среди недели, как это происходит в футбольной Лиге чемпионов. Практически весь мир сейчас сидит на карантине, поэтому, дабы не привязывать гонку к вечернему времени суток, можно абсолютно спокойно стартовать днём», — приводит слова Попова «Р-Спорт».

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