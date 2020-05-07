Попов: Леклер прочно занял место первого пилота «Феррари» на ближайшие 10 лет

Комментатор Алексей Попов уверен, что Шарль Леклер будет лидером «Феррари» в ближайшее десятилетие, а также поделился мнением относительно переговоров «Скудерии» с Себастьяном Феттелем.
«Если не Себастьян Феттель, то кто? Уверен, что руководители команды по этому поводу точно не переживают. На ближайшие десять лет место первого пилота прочно занял Шарль Леклер. Я бы в такой ситуации всё же попытался ещё на год договориться с Себом. Есть вероятность, что у него всё же получится воспрянуть духом. Один плохой сезон уж точно бывает в карьере любого спортсмена.
Если же у немца ничего не выйдет, то боссы «Феррари» всё равно выиграют время, так как у них будет возможность в течение года хорошенько присмотреться к кому-то из своих многочисленных молодых проспектов, в числе которых есть и наш Роберт Шварцман.
Феттель, скорее всего, прекрасно понимает, что его время в «Феррари» закончилось, но будучи пилотом топ-уровня, он вряд ли решится идти на поводу у обстоятельств. Поэтому пока вакансия второго пилота в «Скудерии» открыта», — приводит слова Попова «Р-Спорт».
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