Спонсор Райкконена взял паузу в сотрудничестве с пилотом

Компания Iloq, специализирующаяся в области электронных замков и являющаяся личным спонсором пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена, взяла паузу в сотрудничестве с гонщиком. Об этом сообщил глава фирмы Хейкки Хултунен.



«На данном этапе я не собираюсь торопить события или говорить о прекращении сотрудничества, которое пошло не так из-за ситуации с коронавирусом. Но если сезон Формулы-1 не стартует в этом году, нам нужно придумать новые способы достижения наших целей. Мы сотрудничаем ради публичности. Наш бренд должен фигурировать в средствах массовой информации и на мероприятиях. Сейчас мы находимся в режиме ожидания», — приводит слова босса Iloq финская Ilta Sanomate.



Чемпион мира 2007 года Райкконен использует логотип Iloq на своём шлеме и кепке.