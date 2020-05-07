Спонсор Райкконена взял паузу в сотрудничестве с пилотом

Компания Iloq, специализирующаяся в области электронных замков и являющаяся личным спонсором пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена, взяла паузу в сотрудничестве с гонщиком. Об этом сообщил глава фирмы Хейкки Хултунен.
«На данном этапе я не собираюсь торопить события или говорить о прекращении сотрудничества, которое пошло не так из-за ситуации с коронавирусом. Но если сезон Формулы-1 не стартует в этом году, нам нужно придумать новые способы достижения наших целей. Мы сотрудничаем ради публичности. Наш бренд должен фигурировать в средствах массовой информации и на мероприятиях. Сейчас мы находимся в режиме ожидания», — приводит слова босса Iloq финская Ilta Sanomate.
Чемпион мира 2007 года Райкконен использует логотип Iloq на своём шлеме и кепке.
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