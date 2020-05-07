Даниил Квят рассказал о своём любимом обгоне за карьеру

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, какой обгон считает любимым в карьере, назвав одним из лучших обгон Кими Райкконена по внешней траектории во время Гран-при Испании 2019 года.



«Очень сложно вспомнить все обгоны. Некоторые вообще никогда не были показаны по ТВ. Думаю, в прошлом году было несколько классных обгонов, например с Кими в Барселоне. Он был очень удовлетворительным, по внешней траектории. Может, ещё обгон Нико в Абу-Даби. Это будто спрашивать о любимом фильме — очень сложно вспомнить каждый и сказать, какой именно», — сказал Даниил Квят во время прямого эфира в «Инстаграме» Формулы-1.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео обгона можно в «инстаграме» Формулы-1.