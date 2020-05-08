В Азербайджане высоко оценивают шансы на проведение Гран-при Формулы-1 в 2020 году

Промоутер Гран-при Азербайджана Формулы-1 Ариф Рагимов убеждён, что если боссы чемпионата примут решение провести чемпионат, то Баку, вероятнее всего, получит право на проведение этапа.
«Мы находимся в постоянном контакте с менеджментом Формулы 1 и пытаемся продумать сценарии, при которых мы сможем провести гонку в Баку. В первую очередь во главе угла стоит выход страны из режима карантина и открытие границ. Если же страна останется в карантине на лето, то планировать и тем более провести гонку будет невозможно.
Исходя из ситуации на сегодняшний день, делать какие-либо прогнозы не представляется возможным. Сложно сказать, насколько велики шансы, но я думаю, что если чемпионат Формулы-1 состоится в сезоне 2020 года, то есть немалый шанс, что Гран-при Азербайджана окажется в календаре этого года», — приводит слова функционера Automotorsport.az.
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