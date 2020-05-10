Хорнер — о возможном уходе «Ред Булл» из Ф-1: мы все хардкорные гонщики, преданные спорту

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что его команда не покинет Формулу-1, несмотря на перенос старта сезона из-за пандемии коронавируса.



«Мы гоночная команда. Чтобы соревноваться, нам необходим чемпионат, в котором мы будем участвовать. „Ред Булл“, безусловно, предан спорту. Мы все настоящие, хардкорные гонщики.



У нас отличная команда, мы в неё верим. Надеюсь, нам удастся бросить вызов „Мерседесу“. И, конечно, нам хочется, чтобы сезон скорее стартовал, чтобы болельщики могли получать удовольствие. Неважно, поддерживают они Макса Ферстаппена, Льюиса Хэмилтона или «Феррари», — сказал Хорнер в интервью Motorsport.tv.

Напомним, планируется, что сезон Формулы-1 стартует 5 июля в Австрии.