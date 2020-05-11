Росберг похвалил Льюиса за умение искусно оставаться на грани правил

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2016 года, немецкий гонщик Нико Росберг рассказал об одном из талантов Льюиса Хэмилтона. По заявлению Росберга, Льюис умеет находиться на грани, но при этом не нарушать правил.



«Просто невероятно, как он выбирает траектории и умно располагает болид на трассе. Всякий раз, как я пытался обогнать его, ему удавалось оставаться в серой зоне. Я же порой оказывался в чёрной зоне, что запрещено правилами. То, как он постоянно умеет оставаться в серой зоне, никогда не позволяет признать любой инцидент только его ошибкой, что является огромным преимуществом Льюиса при борьбе колесо в колесо. Это один из его многочисленных талантов», — приводит слова Нико Росберга RaceFans.