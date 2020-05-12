Марко дал понять, что в «Ред Булл» не рассматривают возможное возвращение Феттеля

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что австрийская команда полностью довольна нынешним составом пилотов и не заинтересована в услугах своего бывшего гонщика Себастьяна Феттеля.
«Себастьян хочет сейчас всё спокойно переосмыслить. Он вернётся к гонкам, только если получит предложение, интересное со спортивной точки зрения. Мы в «Ред Булл», к сожалению, не готовы сделать такое. У нас уже есть потенциальный чемпион мира – Макс Ферстаппен. И есть пилот молодёжной программы Александер Албон, который прогрессирует и становится всё лучше», — приводит слова Марко Auto Bild.
Напомним, 12 мая четырёхкратный чемпион мира выступил с официальным заявлением о том, что покинет «Скудерию» после сезона-2020. «Феррари» пока не сообщала, кто придёт на его место.
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