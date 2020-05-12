Экс-пилот «Ред Булл» допустил возвращение Феттеля в австрийскую команду

Нидерландский пилот Роберт Дорнбос, выступавший в «Ред Булл» в сезоне-2006, не исключил вариант, при котором Себастьян Феттель после заключительных гонок за «Феррари» вернётся в состав австрийской команды.



«Я не вижу, что Феттель просто возьмёт и уйдёт из Ф-1. Хотя будет сложно найти команду, в которой он сможет побороться за титул чемпиона мира. Настоящей сенсацией стал бы обмен местами с Льюисом Хэмилтоном. Потенциально Себ может вернуться в «Ред Булл» и выступать рядом с Максом Ферстаппеном. Главное, он должен быть осторожным, чтобы его карьера не закончилась так, как у Алонсо, которого ждало лишь разочарование в «Макларене», — приводит слова Дорнбоса NU.



Напомним, 12 мая четырёхкратный чемпион мира выступил с официальным заявлением о том, что покинет «Скудерию» после сезона-2020. «Феррари» пока не сообщала, кто придёт на его место.

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