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Экклстоун посоветовал Феттелю перейти не в топ-команду

Экклстоун посоветовал Феттелю перейти не в топ-команду
Авто / Формула-1 0

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал новость об уходе Себастьяна Феттеля из «Феррари» по завершении сезона-2020. По его словам, теперь немцу лучше подыскать себе команду не топ-уровня.

«На его месте я бы не стал переходить в топ-команду. Ему нужно попытаться поработать с людьми, которые строят команду. Не вижу причин, по которым он должен перейти в “Мерседес”. Он будет большой подмогой для перестраивающейся команды. Такой переход хорошо скажется и на нём, это будет что-то совершенно новое, как в те времена, когда он начинал работу в “Ред Булл”.

Что касается Сайнса, то он внезапно превратился в очень конкурентоспособного пилота. Он очень талантлив и команде будет легко с ним справляться. Если он перейдёт в “Феррари”, он станет вторым номером, но этот статус не будет для него проблемой в “Феррари”», — приводит слова Экклстоуна Bild.

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