Попов: предложение «Феррари» Феттелю — это как небольшая пощёчина

Комментатор Алексей Попов поделился мыслями по поводу решения четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля покинуть «Феррари» после сезона-2020, а также рассказал, что думает относительно возможного контракта «Скудерии» с Карлосом Сайнсом.



«Эта новость не стала сюрпризом, всё к этому шло достаточно давно. По большому счёту, у Феттеля первые три сезона всё шло по возрастающей, но в 2018 году он провалил сезон, обладая чемпионской машиной. И этого, я думаю, ему уже никто не простил, и ему бы это уже никогда не простили. В 2019 году всё было ещё хуже, потому что приходит молодой парень, всего второй сезон в Формуле-1, и этот молодой парень едет быстрее Себастьяна Феттеля, четырёхкратного чемпиона мира. При этом он получал два миллиона или три, а Феттель — 40, но он ему проиграл.

В итоге Феттелю начали предлагать остаться только на один год, что для него было не очень приятно, во-вторых, урезать зарплату с 40 до 12 миллионов. Кризис кризисом, вирус вирусом, но в 4 раза, согласитесь, это как небольшая пощёчина, мол, знай своё место. Поэтому Феттель первые переговоры отклонил, но вроде бы ему предложили два года, как он и хотел, правда все равно по 12 миллионов. Но в итоге, видимо, Феттель для себя что-то решил или подписал уже что-то с другой командой, или решил больше не выступать. Мы пока этого не знаем.

Конечно, имидж Феттеля, четырёхкратного чемпиона мира, и имидж Сайнса, который не выиграл ни одной гонки, который до конца прошлого года не был на подиуме, но попавший туда из-за дисквалификации Хэмилтона, сравнивать нельзя. Формально Сайнс пока никто. Но, возможно, это то, что нужно «Феррари», плюс им нужно, чтобы прекратилась внутренняя борьба. Я думаю, им хватило этого сезона, когда два альфа-самца между собой сражались. Им нужен хороший второй номер, как Боттас у Хэмилтона, и поэтому они рассчитывают, что Сайнс способен стать таким. Но, зная Сайнса, я думаю, что он не удовлетворится этим, он не так прост, как кажется. Если его и подпишут, думаю, что могут быть впереди некие сюрпризы", — приводит слова Попова Sportbox.