Ф-1 проведёт опрос команд по снижению потолка бюджетов. Достаточно 6 голосов за

Руководство Liberty Media и ФИА на этой неделе утвердило план по снижению потолка бюджетов на ближайшие пять лет. Документ отправлен командам Формулы-1 для ознакомления. В ближайшее время им всем предстоит проголосовать за его принятие или отклонение, сообщает The Race.
Согласно утверждённому сценарию, потолок бюджетов составит $ 145 млн в 2021 году, $ 140 млн в 2022-м и $ 135 млн в 2023-м. Сумма на сезоны 2024 и 2025 годов пока составляет $ 135 млн, но может быть скорректирована в меньшую сторону.
Для принятия плана необходимо, чтобы за него проголосовали 6 из 10 команд. Таким образом, если «Феррари», «Мерседес» и «Ред Булл» захотят самостоятельно заблокировать этот документ, их позиции будет недостаточно. Однако журналисты допускают, что большая тройка при необходимости может оказать воздействие на частные команды, с которыми сотрудничает, вынудив их проголосовать нужным образом.
- 13 мая 2020
-
11:45
-
10:43
-
10:40
-
10:23
-
09:42
-
09:01
-
00:35
- 12 мая 2020
-
23:59
-
22:57
-
21:51
-
20:35
-
19:53
-
18:19
-
17:49
-
17:36
-
16:54
-
15:48
-
15:22
-
15:07
-
14:58
-
14:37
-
14:30
-
14:18
-
13:42
-
12:25
-
12:01
-
11:57
-
11:43
-
11:31
-
10:41
-
10:38
-
10:18
-
09:11
-
01:04
-
00:51