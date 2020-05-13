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Ф-1 проведёт опрос команд по снижению потолка бюджетов. Достаточно 6 голосов за

Ф-1 проведёт опрос команд по снижению потолка бюджетов. Достаточно 6 голосов за
Авто / Формула-1 0

Руководство Liberty Media и ФИА на этой неделе утвердило план по снижению потолка бюджетов на ближайшие пять лет. Документ отправлен командам Формулы-1 для ознакомления. В ближайшее время им всем предстоит проголосовать за его принятие или отклонение, сообщает The Race.

Согласно утверждённому сценарию, потолок бюджетов составит $ 145 млн в 2021 году, $ 140 млн в 2022-м и $ 135 млн в 2023-м. Сумма на сезоны 2024 и 2025 годов пока составляет $ 135 млн, но может быть скорректирована в меньшую сторону.

Для принятия плана необходимо, чтобы за него проголосовали 6 из 10 команд. Таким образом, если «Феррари», «Мерседес» и «Ред Булл» захотят самостоятельно заблокировать этот документ, их позиции будет недостаточно. Однако журналисты допускают, что большая тройка при необходимости может оказать воздействие на частные команды, с которыми сотрудничает, вынудив их проголосовать нужным образом.

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