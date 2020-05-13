Формула-1 опубликовала ролик к 70-летию первой гонки и поздравила фанатов

Сегодня, 13 мая, исполняется ровно 70 лет с момента проведения первой гонки Формулы-1 в рамках чемпионатов мира. К этому событию пресс-служба соревнований подготовила специальный ролик и поздравила болельщиков с этим событием.



«За Триумфы. За Страсть. За сорвиголов и героев. За историю, которая была и будет написана. За наших болельщиков. Спасибо вам», — написали в пресс-службе Ф-1.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Видео можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Твиттере».

Стартовая гонка, входившая в календарь первого чемпионата мира Формулы-1, состоялась 13 мая в Великобритании на трассе «Сильверстоун». Всего в заезде принял участие 21 пилот. Победителем стал легендарный гонщик «Альфа Ромео» Джузеппе Фарина. Вместе с ним на подиум тогда поднялись Луиджи Фаджиоли и Редж Парнелл.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Видео доступно на странице Формулы-1 в «Инстаграме».