BBC: Риккардо подпишет контракт с «Маклареном» на сезон-2021

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо должен заменить Карлоса Сайнса в «Макларене», сообщает ВВС.
По информации источника, в команде уже готовы подписать соглашение с австралийцем на сезон-2021, но руководство ожидает официального подписания Карлосом Сайнсом контракта с «Феррари», где он в 2021 году должен заменить Себастьяна Феттеля. В настоящий момент переговоры находятся в завершающей стадии, ожидается, что официальное объявление о контракте состоится на этой неделе.
Что касается «Рено», то место Даниэля Риккардо может занять либо двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, либо кто-то из пилотов молодёжной программы французской команды.
Напомним, 12 мая четырёхкратный чемпион мира Феттель официально сообщил, что покинет «Скудерию» после сезона-2020. «Феррари» пока не информировала, кто придёт на его место. Среди наиболее вероятных кандидатов называли пилота «Макларена» Карлоса Сайнса и гонщика «Рено» Даниэля Риккардо.
Примечательно, что ранее в немецких и австрийских СМИ появилась информация о том, что контракт с «Маклареном» подпишет Себастьян Феттель, а не Риккардо.
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