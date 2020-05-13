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Михаэль Шумахер признан самым влиятельным человеком в истории Формулы-1

Михаэль Шумахер признан самым влиятельным человеком в истории Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1, самый титулованный гонщик в истории серии Михаэль Шумахер завоевал звание самого влиятельного человека в «Королевских гонках». Голосование среди болельщиков проводилось на официальном сайте Формулы-1. В финале голосования Михаэль опередил бывшего владельца серии Берни Экклстоуна.

Михаэль Шумахер на пути к финалу прошёл Ники Лауду, Айртона Сенну, Хуана Мануэля Фанхио и Энцо Феррари. Экклстоуну на пути к финалу противостояли Герман Тильке, Росс Браун, Сид Уоткинс и Гордон Мюррей.

Напомним, в настоящий момент чемпионат Формулы-1 из-за пандемии коронавируса находится на вынужденной паузе. Предполагается, что первая гонка сезона-2020 состоится 5 июля в Австрии.

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