Auto Bild: Феттель отказал «Макларену», его единственный вариант — «Мерседес»

Немецкий гонщик Себастьян Феттель стремительно изменил своё отношение к возможному продолжению карьеры в «Макларене» в сезоне-2021 Формулы-1. По данным Auto Bild, если ещё утром в среду Феттель был готов продолжить карьеру в Уокинге, то затем Себастьян изменил своё мнение и отказался от варианта с командой Зака Брауна. Предполагается, что «Макларену» понадобится ещё три года, чтобы построить машину, способную бороться за чемпионское звание. Столь длительный срок не устроил Феттеля.



Теперь единственным реальным местом продолжения карьеры Себастьяна является «Мерседес», который пока не заключил нового контракта ни с Льюисом Хэмилтоном, ни с Валттери Боттасом. По данным издания, если «Мерседес» не возьмёт Феттеля, то четырёхкратный чемпион мира завершит карьеру.

Что касается «Макларена», то британский коллектив теперь практически наверняка подпишет контракт с Даниэлем Риккардо. Сделка должна быть подтверждена до конца текущей недели.