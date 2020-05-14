Сегодня, 14 мая, итальянская команда Формулы-1 «Феррари» объявила, что с 2021 года четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля заменит Карлос Сайнс. Место испанца в «Макларене» займёт Даниэль Риккардо.



На фоне свежих трансферных новостей редакция «Чемпионата» предлагает читателям принять участие в опросе на тему, где Феттель продолжит карьеру. Считается, что немец рассчитывает побороться за место в «Мерседесе». Кроме того, теоретически Себастьяну мог бы быть интересен вариант с командой «Рено». Вместе с тем не исключено, что немецкий гонщик вовсе покинет Формулу-1, завершив карьеру.

Если у вас не грузится опрос, его можно пройти по ссылке:

Где продолжит карьеру Себастьян Феттель?