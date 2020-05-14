Участник «Кто хочет стать миллионером» испугался вопроса на миллион про легендарные гонки

Участник британской передачи «Кто хочет стать миллионером» Эндрю Таунсли не стал рисковать уже выигранной суммой $ 500 тыс., однако назвал правильный ответ на вопрос на миллион фунтов, посвящённый автоспорту.



«Какая из этих легендарных гонок прошла первой в истории моторных видов спорта?» — так звучал финальный вопрос игры.



Вариантами ответов были: «24 часа Ле-Мана», «Гран-при Монако», «500 миль Индианаполиса» и «Турист Трофи».



Правильным ответом на вопрос являлся вариант «Турист Трофи». Участник позвонил другу, но тот не смог подсказать ему. В итоге Эндрю Таунсли принял решение остановиться на заработанной сумме в 500 тысяч фунтов стерлингов, а после этого предположил, что именно «Турист Трофи» является правильным ответом. Если бы Таунсли рискнул, то стал бы обладателем главного приза программы.