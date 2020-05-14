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Участник «Кто хочет стать миллионером» испугался вопроса на миллион про легендарные гонки

Участник «Кто хочет стать миллионером» испугался вопроса на миллион про легендарные гонки
Авто / Формула-1 0

Участник британской передачи «Кто хочет стать миллионером» Эндрю Таунсли не стал рисковать уже выигранной суммой $ 500 тыс., однако назвал правильный ответ на вопрос на миллион фунтов, посвящённый автоспорту.

«Какая из этих легендарных гонок прошла первой в истории моторных видов спорта?» — так звучал финальный вопрос игры.

Вариантами ответов были: «24 часа Ле-Мана», «Гран-при Монако», «500 миль Индианаполиса» и «Турист Трофи».

Правильным ответом на вопрос являлся вариант «Турист Трофи». Участник позвонил другу, но тот не смог подсказать ему. В итоге Эндрю Таунсли принял решение остановиться на заработанной сумме в 500 тысяч фунтов стерлингов, а после этого предположил, что именно «Турист Трофи» является правильным ответом. Если бы Таунсли рискнул, то стал бы обладателем главного приза программы.

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