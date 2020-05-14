Шестикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал самым богатым спортсменом Великобритании по версии издания Sunday Times.



Состояние пилота составляет $ 275 млн. За последний год Хэмилтон заработал $ 45 млн. Таким образом, Льюис стал самым богатым спортсменом за все 32 года существования рейтинга издания. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному футболисту Дэвиду Бекхэму. В 2013 году его состояние составляло $ 243 млн.



Помимо Хэмилтона в список богатейших спортсменов страны попал игрок в гольф Рори Макилрой. Его состояние оценивается в $ 207 млн. Третье место досталось Гарету Бэйлу, состояние которого оценивается в $ 139 млн.

Напомним, старт сезона Формулы-1 был отложен из-за пандемии коронавируса.