Мери: Леклер не станет проблемой для Сайнса

Экс-пилот Формулы-1 Роберто Мери считает, что пилот «Макларена» Карлос Сайнс после перехода в «Феррари» не станет вторым пилотом в «Скудерии».
«Последний сезон в «Макларене» был весьма показателен. Карлос сориентировал команду и очень помог им в доводке болида. Он был «лучшим из остальных» в пелотоне. «Скудерия» искала двух первых пилотов, способных поладить друг с другом, как Леклер и Сайнс.
Карлос всегда был быстрым гонщиком. Если у него есть болид способный побеждать, он обычно выигрывает. Сайнс сильно эволюционировал как пилот. Когда он добрался до Формулы-1, то не застопорился, а постоянно прогрессировал. Его самая сильная сторона – трудолюбие. В этом отец Карлоса стал примером для него.
Я уверен, что с первого Гран-при он будет соответствовать уровню Шарля. Ни один партнер Карлоса не смог разбить его. Если вы способны совладать с Ферстаппеном, то и Леклер не станет проблемой.
Будущее противостояние в Формуле-1 я бы описал так: Хэмилтон против Ферстаппена, Леклера и Сайнса», — приводит слова Мери испанская Marca.
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