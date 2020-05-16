Расселл признался, что немного завидует Албону, Сайнсу и Норрису

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл признался, что немного завидует молодым пилотам Формулы-1, у которых есть в распоряжении болиды, способные бороться за победы. В частности, речь идёт о Карлосе Сайнсе, Александере Албоне и Ландо Норрисе.

«Все мы молодые, все хотим построить успешную карьеру и побеждать уже сейчас. Когда я вижу своих друзей в машинах, способных принести результат, я немного завидую. Мне тоже хочется пробовать бороться за победы. Как бы то ни было, я знаю, что если буду продолжать работать, получу свой шанс в следующем году или в следующие несколько лет. Возможность должна появиться.

Я на контракте с «Уильямсом», но не секрет, что у меня есть и контракт с «Мерседесом». Они хорошо ведут мою карьеру. Сейчас ведётся много разныз разговоров, но только время всё покажет", — приводит слова Расселла Planet F1.