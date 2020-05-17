Зак Браун не сомневается в чемпионском потенциале Риккардо
Руководитель «Макларена» Зак Браун считает, что Даниэль Риккардо, который с 2021 года будет выступать в составе команды из Уокинга, будет способен бороться за титул сразу же, как только получит болид соответствующего уровня.
«Мне кажется, в хорошей машине Риккардо будет способен бороться за титул практически сразу. С точки зрения коммерции, Даниэль — один из самых продаваемых гонщиков. Мне кажется, его связка с Ландо Норрисом станет прекрасной и они станут любимцами болельщиков как на трассе, так и за её пределами», — приводит слова функционера Planet F1.
Напомним, австралийский пилот проведёт нынешний сезон в «Рено». В «Макларене» он заменит Карлоса Сайнса, который после 2020 года уйдёт в «Феррари».
- 17 мая 2020
-
12:58
-
11:57
-
10:53
-
09:54
-
01:30
- 16 мая 2020
-
23:35
-
22:16
-
21:03
-
19:54
-
18:50
-
17:52
-
16:59
-
15:49
-
14:59
-
14:05
-
12:46
-
12:07
-
11:01
-
09:30
-
00:54
- 15 мая 2020
-
23:51
-
22:58
-
21:29
-
20:43
-
19:58
-
18:56
-
17:57
-
17:49
-
16:43
-
15:56
-
15:15
-
14:27
-
13:44
-
13:18
-
13:02
Партнерский контент