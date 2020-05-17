Зак Браун не сомневается в чемпионском потенциале Риккардо

Руководитель «Макларена» Зак Браун считает, что Даниэль Риккардо, который с 2021 года будет выступать в составе команды из Уокинга, будет способен бороться за титул сразу же, как только получит болид соответствующего уровня.

«Мне кажется, в хорошей машине Риккардо будет способен бороться за титул практически сразу. С точки зрения коммерции, Даниэль — один из самых продаваемых гонщиков. Мне кажется, его связка с Ландо Норрисом станет прекрасной и они станут любимцами болельщиков как на трассе, так и за её пределами», — приводит слова функционера Planet F1.

Напомним, австралийский пилот проведёт нынешний сезон в «Рено». В «Макларене» он заменит Карлоса Сайнса, который после 2020 года уйдёт в «Феррари».