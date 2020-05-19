Зак Браун объяснил, почему два года назад Риккардо отказал «Макларену», а теперь передумал

Руководитель «Макларена» Зак Браун рассказал, почему Даниэль Риккардо отказался переходить в команду два года назад, но затем изменил своё решение.



«Два года назад Даниэль отказался переходить к нам. Тогда он сказал: «Вы только что закончили довольно слабый сезон». Это было произнесено довольно вежливо. Также речь шла о том, что нам предстоит многое сделать, чтобы поднять команду.



Тогда я ещё не привлёк к работе Андреаса Зайдля и Джеймса Ки, не перестроил руководящий состав, так что было много обещаний с моей стороны. Сезон был действительно неудачным, но у нас были серьёзные планы, и он сказал: «Хорошо, посмотрим, что у вас получится».



Уже через два года эти изменения заработали, и Даниэль смог их оценить. Лидерство, которое привнёс в команду Андреас; поддержку, которую мы получили от наших акционеров; переход на двигатели «Мерседес». Мы прогрессировали. И теперь Риккардо поможет нам выйти на следующий уровень.



Контракт с Риккардо стоит того, иначе мы бы его не подписали. Сумма сделки, которую вы, возможно, слышали, преувеличена. Но он высокооплачиваемый пилот, что, впрочем, вполне заслуженно», — приводит слова Брауна Sky Sports.