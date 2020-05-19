Тост: «Альфа Таури» не может просить у «Ред Булл» больше денег

Глава «Альфа Таури» Франц Тост обеспокоен финансовым положением команды. По его словам, Фаэнца не может рассчитывать на новые финансовые вливания от «Ред Булл» и при этом уже в следующем году должна будет вести затратную работу над проектом болида с учётом нового регламента.

«Я очень обеспокоен следующим годом. Да, теперь мы можем потратить меньше денег на разработку болида на 2021 год, так как изменений регламента не предвидится, но уже в 2021 году нам будет необходимо работать над совершенно новой машиной для 2022 года, и я до сих пор не знаю, как мы справимся с этим с финансовой точки зрения.

Новый проект будет стоить много денег, но посмотрим. Мне бы хотелось, чтобы внедрение нового регламента перенесли на 2023 год, но в ФИА выступили против этого, так что придётся выжимать максимум из того, что есть.



Конечно, мы получаем определённую сумму от «Ред Булл», но мы не должны выходить за рамки бюджета. Мы не можем просить больше, нам придётся искать возможности сэкономить. Всё это станет большим вызовом. Если мы не проведём большого количества гонок в 2020 году, мы недополучим средства», — приводит слова Тоста GPblog.