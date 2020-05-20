Источник: «Рено» не будет спешить с поиском замены Риккардо

Команда «Рено», объявившая, что Даниэль Риккардо не будет выступать в её составе после сезона-2020, не станет спешить с поиском замены австралийскому пилоту. Об этом сообщает GrandPx.news со ссылкой на источник во французском гоночном коллективе.
Кроме того, холдинг «Рено» получил гарантированный государством кредит в размере 5 млрд евро, который должен решить и проблемы команды Формулы-1.
Напомним, что у «Рено» есть действующий контракт с Эстебаном Оконом на сезон-2021. Место второго пилота пока вакантно. На него претендуют сразу несколько пилотов. Среди них Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель и гонщик молодёжной программы «Рено» Кристиан Лундгор. Шансы последнего оценил его менеджер Алессандро Брави.
«Кристиан должен полностью сосредоточиться на Формуле-2. Выступать за «Рено» в Ф-1 — это, конечно, наша цель. Но пока рано говорить о сезоне-2021. Мы не переживаем по этому поводу. У нас достаточно времени», — подчеркнул Брави.
- 20 мая 2020
-
12:12
-
11:57
-
11:38
-
10:58
-
10:45
-
09:55
-
09:14
-
01:03
- 19 мая 2020
-
23:49
-
22:52
-
22:25
-
20:46
-
19:33
-
18:56
-
17:59
-
16:50
-
15:30
-
15:08
-
13:59
-
12:32
-
12:06
-
11:36
-
10:05
-
09:47
-
09:00
-
00:39
- 18 мая 2020
-
23:57
-
21:46
-
20:50
-
19:49
-
18:55
-
17:28
-
16:48
-
16:08
-
15:29