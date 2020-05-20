Источник: «Рено» не будет спешить с поиском замены Риккардо

Команда «Рено», объявившая, что Даниэль Риккардо не будет выступать в её составе после сезона-2020, не станет спешить с поиском замены австралийскому пилоту. Об этом сообщает GrandPx.news со ссылкой на источник во французском гоночном коллективе.



Кроме того, холдинг «Рено» получил гарантированный государством кредит в размере 5 млрд евро, который должен решить и проблемы команды Формулы-1.



Напомним, что у «Рено» есть действующий контракт с Эстебаном Оконом на сезон-2021. Место второго пилота пока вакантно. На него претендуют сразу несколько пилотов. Среди них Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель и гонщик молодёжной программы «Рено» Кристиан Лундгор. Шансы последнего оценил его менеджер Алессандро Брави.



«Кристиан должен полностью сосредоточиться на Формуле-2. Выступать за «Рено» в Ф-1 — это, конечно, наша цель. Но пока рано говорить о сезоне-2021. Мы не переживаем по этому поводу. У нас достаточно времени», — подчеркнул Брави.

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