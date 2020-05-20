Никита Мазепин рассказал, почему не участвует в онлайн-гонках

Российский гонщик Формулы-2 Никита Мазепин рассказал о причинах, почему не участвует в онлайн-гонках во время вынужденной паузы в чемпионатах.



«Незадолго до начала карантина я в Великобритании заказал симулятор, он должен был приехать примерно через две недели. Затем уехал в Москву. Думал, побуду там недолго и вернусь, как только разберусь с делами в университете, но затем границы закрылись.



Думал переоформить доставку в Россию, но она заняла бы более трёх недель. Так и не получилось получить оборудование. Сейчас мой симулятор находится в Англии, его нужно настроить, что я и сделаю, как только вернусь туда. С завистью смотрю, как все сейчас участвуют в онлайн-гонках, это весело и полезно с точки зрения того, чтобы держать себя в тонусе во время вынужденной паузы. Думаю, даже после возобновления сезона буду использовать симулятор, просто ради удовольствия», — приводит слова Мазепина F2Inside.