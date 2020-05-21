Хэмлин выиграл гонку NASCAR в Дарлингтоне

На трассе в Дарлингтоне завершился очередной этап серии NASCAR. Победителем гонки, которая из-за дождя была остановлена за 22 круга до финиша, стал Дэнни Хэмлин.



Хэмлин лидировал на старых шинах, когда за его спиной Кайл Буш задел машину Чейза Эллиотта и отправил того в стену. Пока маршалы ликвидировали последствия аварии, пошёл дождь. Дирекция гонки зазвала пилотов на пит-лейн. В итоге заезд так и не возобновился.



Второе место по итогам гонки досталось Кайлу Бушу. Третьим стал Кевин Харвик.



В общем зачёте лидирует Харвик. На его счету 258 очков. Вторым идёт Джоуи Логано, который уступает Кевину 34 балла. Третью промежуточную строчку занимает Алекс Боуман. У него на 39 очков меньше, чем у Харвика.