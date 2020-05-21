Глок: у Сайнса хорошие связи с семьёй Тодтов

Экс-пилот Формулы-1 Тимо Глок заявил, что менеджер Николя Тодт, представляющий интересы Шарля Леклера, тесно связан с Карлосом Сайнсом и именно он оказал большое влияние на переход испанца в «Феррари».
«У Карлоса Сайнса хорошие связи с семьёй Тодтов. Они отлично знают друг друга. Так что переход в «Феррари» был организован относительно легко. Выход из сложившейся ситуации был найден довольно быстро.
Конечно, отец Карлоса поспособствовал в переговорах сына с «Феррари». Но не меньшее влияние оказал Николя Тодт. Он создал платформу для Шарля Леклера и решил: «Нужно взять ему в пару молодого и быстрого гонщика, которого можно будет держать под контролем», — приводит слова Глока Motorsport-Total.
Напомним, 14 мая «Феррари» подтвердила подписание контракта с Сайнсом. Испанец заменит в итальянской команде четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Новым напарником Ландо Норриса по «Макларену» станет австралийский гонщик Даниэль Риккардо.
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