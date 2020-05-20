Карлос Сайнс: хочу уйти из «Макларена» как мужчина

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс рассказал, как проходили переговоры по контракту с «Феррари», и заявил, что сделает максимум для команды из Уокинга в сезоне-2020.



«Когда мне было 17 или 18 лет, я был очень наивен. Не знал, что у меня будет так много трудных отрезков, как это случилось в Формуле-3. Если бы мне тогда сказали, что попаду в «Феррари», то просто упал бы. Во время пандемии мало кто ждал активности на рынке пилотов. Но мы провели два очень напряжённых месяца. В переговорах участвовали мой отец и менеджер.



Я понимаю людей, которые хотят видеть меня в красном комбинезоне, борющегося за подиумы и победы. Но у меня впереди ещё 2020 год. Это пока другая история. Мне придётся усердно потрудиться в «Макларене». Так что мысли о «Феррари» я отложу в сторону.



Прощаться с командой сложно. Я получил очень много эмоциональных и трогательных сообщений. Для меня это многое значит. У нас сложились прекрасные отношения со всеми в Уокинге. Мы многое пережили за этот короткий срок. Я хочу уйти из «Макларена» как мужчина и джентльмен. Важно закончить этот год на высокой ноте, это будет моим лучшим посланием команде», — приводит слова Сайнса Marca.

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