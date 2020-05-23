Гасли: мне бы хотелось, чтобы Феттель остался. Он дал Формуле-1 многое

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли признался, что не хотел бы, чтобы четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель завершил карьеру после сезона-2020.

«Я не вовлечён в эту ситуацию эмоционально, но мне бы хотелось, чтобы Феттель остался. Он дал Формуле-1 много. Один из самых умных чемпионов и всегда готов продвигать наш спорт на новый уровень. Он нужен Формуле-1.

Кроме того, слежу за новостями о «Рено». Надеюсь, невзирая на все планы автомобильной индустрии, команда продолжит путь в Формуле-1. «Рено» оставила след в истории. Будучи французом и будучи пилотом Формулы-1, мне бы хотелось, чтобы команда осталась и боролась за титулы", — приводит слова Гасли Nextgen-Auto.



Напомним, несколько дней назад в Кабинете министров Франции заявили, что не исключают возможности исчезновения «Рено».