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Гасли: мне бы хотелось, чтобы Феттель остался. Он дал Формуле-1 многое

Гасли: мне бы хотелось, чтобы Феттель остался. Он дал Формуле-1 многое
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли признался, что не хотел бы, чтобы четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель завершил карьеру после сезона-2020.

«Я не вовлечён в эту ситуацию эмоционально, но мне бы хотелось, чтобы Феттель остался. Он дал Формуле-1 много. Один из самых умных чемпионов и всегда готов продвигать наш спорт на новый уровень. Он нужен Формуле-1.

Кроме того, слежу за новостями о «Рено». Надеюсь, невзирая на все планы автомобильной индустрии, команда продолжит путь в Формуле-1. «Рено» оставила след в истории. Будучи французом и будучи пилотом Формулы-1, мне бы хотелось, чтобы команда осталась и боролась за титулы", — приводит слова Гасли Nextgen-Auto.

Напомним, несколько дней назад в Кабинете министров Франции заявили, что не исключают возможности исчезновения «Рено».

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