Расселл выиграл виртуальный Гран-при Монако, Леклер потерял второе место перед финишем

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл в доминирующем стиле выиграл виртуальный Гран-при Монако. Шарль Леклер на «Феррари» в борьбе за второе место долго сдерживал пилота «Мерседеса» Эстебана Гуттерреса на более свежих шинах, но после контакта в тоннеле Шарля развернуло и он пропустил Гутьерреса вперёд. Четвёртым финишировал Александер Албон, опередивший на последнем круге младшего брата и напарника Шарля Леклера — Артура.



Ветеран гонок Витантонио Льюцци, выступавший за «Торо Россо», был дисквалифицирован за большое количество нарушений правил.



Ландо Норрис на этот раз сумел стартовать и пришёл к финишу седьмым. Валттери Боттас, дебютировавший в виртуальной серии Формулы-1, финишировал 11-м.



В гонке принимали участие сразу два футболиста — Тибо Куртуа пришёл к финишу 13-м, Пьер Омерик Обамеянг закончил гонку на 16-й позиции. Замкнул пелотон поп-исполнитель автор хита Despacito Луис Фонси.



Сын бывшего гонщика Формулы-1 Ральфа Шумахера Давид пришёл к финишу 10-м. Пилот «Рено» Эстебан Окон из-за технических проблем не смог принять участия в гонке.

Благодаря отключённым повреждениям гонка оказалась насыщенной на контакты — пилоты постоянно касались барьеров и болидов друг друга, однако это не приводило к серьёзным последствиям.

Виртуальный Гран-при Монако



1. Джордж Расселл («Уильямс»)

2. Эстебан Гутьеррес («Мерседес»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Александер Албон («Ред Булл»)

5. Артур Леклер («Феррари»)

6. Пьетро Фиттипальди («Хаас»)

7. Ландо Норрис («Макларен»)

8. Николас Латифи («Уильямс»)

9. Луи Делетраз («Хаас»)

10. Дэвид Шумахер («Рейсинг Пойнт»).