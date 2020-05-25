Кезеловски благодаря удачной тактике выиграл гонку NASCAR Coca-Cola 600 в Шарлотт

Американец Брэд Кезеловски из Team Penske Ford стал победителем гонки NASCAR Coca-Cola 600, проходившей в Шарлотт (штат Северная Каролина). Второе место занял Джимми Джонсон, тройку замкнул Чейз Эллиотт.
В самом конце гонки Эллиотт отправился на пит-стоп, чтобы поставить свежие шины. Чейз решил воспользоваться режимом жёлтых флагов, когда автомобиль Уильяма Байрона развернуло. Кезеловски применил альтернативную стратегию и остался на трассе, возглавив пелотон. В итоге гонка перешла в овертайм. Брэду удалось сдержать атаки оппонентов. На заключительном круге Джонсон пытался воспользоваться драфтом, но Кезеловски с хорошим запасом первым пересёк финишную черту.
Наибольшее число кругов в гонке лидировал Алекс Боуман – 164 из 405. Он выиграл два промежуточных финиша, заработав дополнительные баллы в плей-офф.
Личный зачёт после 7 гонок сезона возглавляет Кевин Харвик, набравший 289 очков. Второе место занимает Джоуи Логано (267), третье — Боуман (265).
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