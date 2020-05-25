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Экклстоун уверен, что Хэмилтон и Феттель прекрасно поладят в «Мерседесе»

Экклстоун уверен, что Хэмилтон и Феттель прекрасно поладят в «Мерседесе»
Авто / Формула-1 0

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что «Мерседес» не будет испытывать никаких проблем, если в его составе будут одновременно выступать и Льюис Хэмилтон, и Себастьян Феттель.

«Эти двое прекрасно ладят. Я не вижу никаких проблем с их эго. Два таких выдающихся гонщика стали бы суперкомандой. При этом я не могу себе представить, что Хэмилтон будет беспокоиться о борьбе с Феттелем. И уверен, что Себастьян также получит удовольствие от противостояния с Льюисом на одинаковых болидах», — приводит слова Экклстоуна GrandPX.news.

Напомним, 12 мая стало известно, что Себастьян Феттель покинет «Феррари» в конце сезона-2020. В «Скудерии» его заменит Карлос Сайнс, который этот год год проведёт в «Макларене» Освобождающееся место в Уокинге с сезона-2021 займёт Даниэль Риккардо.

Уэббер: не стоит недооценивать того, кто даёт советы Феттелю. Ведь это сам Берни!
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