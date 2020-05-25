Вурц: в какой-то момент система «Феррари» выжигает пилотов дотла

Президент Ассоциации гонщиков Гран-при Александр Вурц прокомментировал уход четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля из «Феррари».



«Себастьян — мой друг, но я не ожидал, что это произойдёт. Он всё ещё держит причины в тайне. Если вы посмотрите на историю «Феррари», то первые годы в команде выглядят привлекательно для любого. Все эти радиопереговоры, проявление эмоций. Но в какой-то момент, как это было и с Фернандо Алонсо, кажется, что система «Феррари» выжигает пилотов дотла. Прежняя любовь моментально исчезает. Именно это и произошло с Феттелем, хотя сам он напрямую об этом мне не говорил.

Для итальянцев «Феррари» не просто страсть. На пилотов оказывается давление в национальном масштабе. И они вынуждены пройти через это. «Скудерия» требовательна к гонщикам. Они действительно любят вас, если вы помогаете им побеждать. Но если успехов нет, это вызовет обратную реакцию. Они будут защищать своё наследие.

В этой команде всегда есть трения. Посмотрите, сколько руководителей они сменили за последние годы. Это связано с их менталитетом, образом жизни. Эпоха Михаэля Шумахера, Росса Брауна, Жана Тодта своего рода исключение. Когда эта группа пришла туда, то была неимоверно сильна, чтобы препятствовать итальянскому давлению. С тех пор как они ушли, «Феррари» явно уступает собственным ожиданиям», — приводит слова Вурца Sky Sports.