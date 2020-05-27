Леклер: я всё ещё далеко от чемпионства в Формуле-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер решил умерить ожидания болельщиков, которые рассчитывают, что он вскоре станет чемпионом мира Формулы-1. Монегаск уверен, что ему предстоит ещё долгий путь к возможному титулу, и для этого необходимо добиться прогресса во многих аспектах.



«Думаю ли о том, что стану чемпионом мира? Не знаю, чего ожидать, я никогда им не был. Мне нужно усердно работать, предстоит долгий путь. Я доволен тем прогрессом, который демонстрировал до это дня, но многое ещё предстоит сделать. Надеюсь, когда-нибудь добиться успеха, но я всё ещё далеко от титула.

Я иду спать и просыпаюсь с одной мыслью в голове: пилотировать болид Формулы-1. Безумно скучаю по гонкам. Я тренируюсь больше, чем когда-либо, чтобы быть готовым, когда мы вернёмся на трассу», — приводит слова Леклера GrandPrix247.