«У нас не было другого выбора». В «Ауди» объяснили причины увольнения Абта

Команда Формулы-Е «Ауди» подробно объяснила причины, по которым приняла решение уволить Даниэля Абта из-за скандала в виртуальной гоночной серии. Напомним, немецкий пилот заявился в виртуальную гонку Формулы-E, но, как оказалось, пошёл на жульничество и отдал своё место профессиональному сим-рейсеру Лоренцу Хёрцингу. Обман вскрыли, сравнив IP-адреса. После этого Абта дисквалифицировали и оштрафовали на € 10 тыс., которые пойдут на благотворительность.



«Даниэль Абт после шести лет и 63 гонок больше не будет выступать в составе „Ауди“ в Формуле-Е. Он был частью нашей команды с дебюта гоночной серии в сентябре 2014 года и гонщиком заводской команды с осени 2017-го. В Мексике и на нашей домашней трассе в Берлине он одержал две фантастические победы в Формуле-Е и в общей сложности 10 раз поднимался на подиум. Вместе с Даниэлем мы добились огромных успехов в Формуле-Е. Мы благодарны ему за время, проведённое вместе, и с гордостью вспоминаем об этом.



Тем не менее честность, прозрачность и последовательное соблюдение правил являются главными приоритетами для «Ауди». Мы поддерживаем культуру терпимости к ошибкам. Но инцидент, который произошёл во время серии гонок на симуляторах «Race at Home Challenge», не был ошибкой, это было сознательное решение нарушить правила. Это для нас имеет огромное значение. Поэтому у нас не было другого выбора, кроме как отстранить Даниэля Абта», — гласит заявление «Ауди» на официальном сайте команды.

Гонщика-мошенника выгнали из «Ауди». Но разве такое решение адекватно? Подлог: вместо профессионального пилота в гонке выступил сим-рейсер. Но даже обманутые коллеги Абта недовольны суровым наказанием.