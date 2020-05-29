В Формуле-1 показали виртуальный круг по трассе в Ханое
Формула-1 совместно с компанией Codemasters выпустила первое видео с демонстрацией виртуального круга на трассе в Ханое.
Видео представлено в официальной игре Формулы-1 на 2020 год, версия которой выйдет 10 июля. Круг на трассе в Ханое преодолевает машина Шарля Леклера.
Видео можно посмотреть на официальном канале F1 Games From Codemasters в YouTube.
Напомним, в 2019 году боссы Формулы-1 договорились с властями Ханоя о проведении первого в истории чемпионата Гран-при Вьетнама. Ожидалось, что дебютный этап для страны состоится уже в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса проведение Гран-при отложено на неопределённый срок. Вместе с тем промоутеры гонки пока ещё окончательно не отказались от планов проведения этапа в 2020 году.
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