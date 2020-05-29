Экс-спонсор «Уильямса» продолжит работать в автоспорте

Сегодня, 29 мая, команда Формулы-1 «Уильямс» объявила о незамедлительном прекращении сотрудничества с титульным спонсором ROKiT. В Гроуве заявили, что готовы к продаже миноритарного или даже контрольного пакета акций всей компании.

После этого в ROKiT также выступили с заявлением и пожелали боссам «Уильямса» удачно провести сделку.

«Хотим воспользоваться возможностью и пожелать „Уильямсу“ удачи с их планом по продаже команды. Что касается ROKiT, наш коллектив остаётся привержен автоспорту и продолжит работу с другими партнёрами. Кроме того мы будем изучать возможности, позволяющие расширить стратегическое партнёрство в автоспорте в ближайшем будущем», — приводит заявление компании портал The Race.

В настоящее время ROKiT представлен в W-серии, а также сотрудничает с одной из команд Формулы-E.