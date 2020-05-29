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Шеф команды Мазепина-старшего прокомментировал слухи об интересе бизнесмена к «Рено»

Шеф команды Мазепина-старшего прокомментировал слухи об интересе бизнесмена к «Рено»
Авто / Формула-1 0

Руководитель команды российского бизнесмена Дмитрия Мазепина Hitech Grand Prix Оливер Оукс не смог подтвердить информацию о том, что Мазепин-старший намерен приобрести коллектив Формулы-1 «Рено».

«Получал несколько сообщений по этому поводу. Достаточно забавно. Не знаю, где здесь правда, а где ложь. Но могу предположить, что в Формуле-1 пришло время слухов. Пилоты меняют команды, меняется финансовый регламент, так что будут появляться новые слухи и спекуляции», — рассказал Оукс в интервью, размещённом на канале Питера Уиндзора на YouTube.

Предположения о том, что российский миллиардер купит команду «Рено» появились до того, как французская компания заявила о продолжении работы в Ф-1.

Напомним, сын Дмитрия Мазепина, Никита, выступает в команде Формулы-2 Hitech Grand Prix. В семье Мазепиных не скрывают, что конечная цель молодого пилота — место в одной из команд Формулы-1.

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