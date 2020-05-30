Источник: правительство Австрии одобрило проведение двух гонок Формулы-1

Правительство Австрии в ближайшие дни даст официальное согласие на проведение в стране двух гонок чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Австрии, сообщает Motorprofis.at.

Гонки пройдут 5 и 12 июля, при этом руководство страны не исключает, что пустит на мероприятие небольшое число болельщиков. Ожидается, что автодром «Ред Булл Ринг» смогут посетить 500 зрителей.

Напомним, этап в Австрии станет первым Гран-при чемпионата Формулы-1 в 2020 году. Сезон должен был начаться ещё в марте в Австралии. Но этап в Мельбурне отменили за полтора часа до старта первой свободной практики. После этого было принято решение отложить начало чемпионата на неопределённый срок. Меры предосторожности приняты из-за пандемии коронавируса.