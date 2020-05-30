Хаккинен уверен, что у Боттаса отличные шансы на титул в 2020 году
Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен убеждён, что у соотечественника, пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, неплохие шансы побороться за титул в 2020 году. По его словам, в предстоящем сезоне Боттас будет готов к этому больше, чем когда-либо.
«У Валттери отличное положение в „Мерседесе“. Он очень классный пилот. Уверен, сейчас он лучше, чем когда-либо. Связываю с ним очень высокие ожидания. У него отличные шансы в борьбе за титул в 2020 году. У Валттери для этого есть всё необходимое, и он очень упорно трудился», — приводит слова Хаккинена официальный сайт Формулы-1.
Напомним, контракт Боттаса с «Мерседесом» истекает по завершении сезона-2020. По слухам, команда может не продлить с ним контракт, отдав предпочтение Джорджу Расселлу.
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