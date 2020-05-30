Сайнс: всегда хотел быть в одной команде с лучшими гонщиками

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс, который в 2021 году займёт место Себастьяна Феттеля в «Феррари», сказал, что всегда мечтал выступать с лучшими гонщиками в мире в качестве партнёров по команде.
«С 10 лет хотел выступать с лучшими гонщиками, чтобы узнать секреты сильнейших пилотов, посмотреть на их телеметрию, понять, что они делают, чтобы быть столь быстрыми, посмотреть за их данными. Возможно, что-то скопировать или в чем-то прибавить.
Цель в карьере — выиграть чемпионат мира… Гонки на симуляторах? Мне это нравится, но не отношусь к этому так серьёзно, как коллеги — Макс Ферстаппен и Ландо Норрис. У меня есть симулятор для тренировок, и я наслаждаюсь, когда его использую. Даже смог прибавить в этом за время карантина, но предпочитаю заниматься другими видами спорта, на открытом воздухе», — приводит слова Карлоса Сайнса Gazzetta dello Sport.
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