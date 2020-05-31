Кубица: если бы Хэмилтон остался в «Макларене», мы бы сейчас обсуждали другого чемпиона

Польский пилот Роберт Кубица, выступавший в прошлом сезоне за «Уильямс», а сейчас являющийся резервным пилотом «Альфа Ромео», оценил значимость перехода Льюиса Хэмилтона из «Макларена» в «Мерседес».
«Если бы он остался в «Макларене», то сейчас мы бы не говорили о нём так, как сейчас, а обсуждали бы другого чемпиона. Автомобиль имеет огромное влияние на судьбу каждого гонщика. Конечно, сам Хэмилтон тоже сильно прибавил — в том числе научился не бороться за первое место в каждой гонке, думая стратегически и ведя борьбу за победу по итогам сезона.
Кого я считаю наиболее перспективным? Макса Ферстаппена. Думаю, что он очень умён и готов завоевать мировой титул. Посмотрим, как он поведёт себя в битве за титул, но я бы поставил свои деньги на то, что в итоге он станет чемпионом», — приводит слова Кубицы GP Blog.
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