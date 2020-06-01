Хорнер объяснил, почему «Мерседес» против экспериментов с реверсивной стартовой решёткой

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что босс «Мерседеса» Тото Вольф против проведения квалификационных гонок. Напомним, ранее стало известно, что руководство Формулы-1 рассматривает возможность проведения гонок с реверсивным стартом на этапах в Австрии и Великобритании.



«Думаю, что в этом году у нас необычная ситуация, при которой по две гонки будут проходить на одной трассе, так что, казалось бы, это идеальное время, чтобы попробовать что-то новое во время второго этапа. В противном случае при стабильных погодных условиях вторая гонка даст тот же результат, что и первая. Казалось, что предложение получило подавляющую поддержку. Единственным человеком, который не поддержал его, был Тото Вольф, потому что он считает, что это помешает завоеванию седьмого титула Льюисом Хэмилтоном, потому что добавит новые переменные.



Условия одинаковы для всех. Проведение гонок в одном месте в течение двух выходных подряд было бы логичным местом, чтобы попробовать что-то новое», — приводит слова Кристиана Хорнера Sky Sports.



Напомним, для принятия изменений в регламент необходимо согласие всех 10 команд.