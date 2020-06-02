Команды Формулы-1 опасаются нехватки запчастей на первые гонки сезона

Представители ряда команд Формулы-1 выразили опасения, что им может не хватить запасных частей на старте сезона, когда в чемпионате мира состоятся 6 гонок за 7 недель. Об этом сообщает портал RaceFans.



Ожидается, что чемпионат стартует 5 июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Австрии пройдут сразу два этапа. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа в Великобритании и ещё один в Испании.



Команды опасаются нехватки запасных частей из-за возможных инцидентов на трассе. У гоночных коллективов не было времени подготовить достаточное количество деталей перед стартом чемпионата, так как фабрики во время карантина были закрыты.



Проблема может быть усугублена тем фактом, что на «Ред Булл Ринге» пройдёт два этапа. В прошлые сезоны многие автомобили получали там повреждения из-за слишком высоких поребриков. Кроме того, вероятность аварий увеличится, если Ф-1 примет решение внедрить дополнительные квалификационные гонки.

Лишь одна команда, с которой связывались журналисты RaceFans, заявила, что успеет подготовить необходимое количество запчастей на старт сезона независимо от сценария проведения гонок.