Хорнер рассказал про общую «феноменальную способность» Феттеля и Ферстаппена

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что Макс Ферстаппен стал лучше разбираться в сложных аспектах Формулы-1. По его мнению, пилот из Нидерландов по уровню обратной связи теперь сильно походит на Себастьяна Феттеля.



«Я помню, что разбор моментов с Себастьяном занимал несколько часов после гонки. Проходило около 30 минут, а он только подходил к тому моменту, как закончил формировочный круг и проверку подачи питьевой воды.



Он запоминал и сообщал нам неимоверное количество деталей о каждом этапе гонки. Для нас это было чересчур много. Большую часть мы просто не могли учесть. Но для него это было хорошим занятием. Просто, рассказывая обо всех этих моментах, Себ сам становился лучше. Помню, Марку Уэбберу требовалось около 15 минут, чтобы воспроизвести на словах всю гонку. Различные стили для разных людей.

Это забавно, но по мере взросления Макса информация, поступающая от него, становится всё глубже и глубже из-за его понимания. После гонки он говорит: «Ветер изменился на шестом-восьмом круге, когда я приближался к четвёртому и пятому поворотам». Их способность с Феттелем улавливать детали феноменальна», — приводит слова Хорнера GPFans.