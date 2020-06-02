«Нужно начать слышать окружающих». В NASCAR отреагировали на протесты в США

Пресс-служба NASCAR опубликовала заявление по поводу неутихающих протестов в США, которые последовали за трагической гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.



«Семья NASCAR, как и многие другие, возмущена чрезвычайно тревожными событиями, которые произошли в нашей стране в последние недели. Чтобы мы могли исцелиться и двигаться вперед как нация, нам нужно начать слышать окружающих и быть едиными в борьбе против расизма, ненависти, бессмысленного насилия и гибели людей. Все должны считать себя ответственными за то, чтобы стимулировать позитивные перемены.

Несмотря на то что наш спорт добился прогресса за последние годы, нам ещё предстоит проделать большую работу. Мы полностью признаём ответственность за помощь стране по преодолению расовой пропасти, которая продолжает существовать в США. Мы должны работать лучше, и наша приверженность делу поощрения равенства продолжится и никогда не ослабнет», — говорится в заявлении NASCAR, которое приводит Racer.



Напомним, Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы того отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время Флойд потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.