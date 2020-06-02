В «Уильямсе» видят позитив в продаже команды

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс не считает, что продажа части команды свидетельствует о кризисе. По её словам, это событие, напротив, стоит расценивать как позитивное.
«Забавно, что я получила столько соболезнований в связи с новостями о продаже. Я ценю это, но я вижу в потенциальной продаже позитив.
Такое решение поможет нам быть уверенными в будущем команды, что важно для семьи Уильямс. На первое место мы ставим команду и её успех.
Инвестиции, в поисках которых мы пребываем, помогут нам добиться этих целей. Так что, на мой взгляд, мы делаем правильный шаг. Это не должно выглядеть как что-то негативное или разочаровывающее. Продажа может обещать нам хорошее будущее.
Нам повезло, что у нас есть поддержка по всему миру. Знаю, что некоторые болельщики даже запустили кампании по сбору средств, и это прекрасно. Но я могу заверить, что у нас есть необходимый бюджет на сезон-2020, каким бы в итоге ни оказался календарь. Машина по-прежнему будет называться «Уильямс», а пилотировать её будут Джордж Расселл и Николас Латифи», — приводит слова Клэр Уильямс Crash.
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