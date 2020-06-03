Кубица удивлён, что в «Феррари» выбрали Сайнса, а не Боттаса или Риккардо

Бывший пилот Формулы-1, резервист «Альфа Ромео» прокомментировал грядущие кадровые перестановки в «Феррари». Напомним, Себастьян Феттель покинет «Скудерию» после сезона-2020, а его место займёт Карлос Сайнс.
«Я удивлён уходу Феттеля, но если отношения между командой и пилотом были не лучшими, то остановиться было правильно. Мне кажется, что это решение было принято давно. В „Феррари“ привыкли оценивать каждый шаг и деньги тут не имели значения.
Что касается подписания контракта с Сайнсом, то это можно назвать смелым выбором. Но он из тех пилотов, который никогда не был лидером. У него могут появиться проблемы, когда он будет бороться за победы. Наверное, подписание Боттаса или Риккардо было бы более оправданно", — приводит слова поляка Nextgen-Auto.
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