Кубица удивлён, что в «Феррари» выбрали Сайнса, а не Боттаса или Риккардо

Бывший пилот Формулы-1, резервист «Альфа Ромео» прокомментировал грядущие кадровые перестановки в «Феррари». Напомним, Себастьян Феттель покинет «Скудерию» после сезона-2020, а его место займёт Карлос Сайнс.

«Я удивлён уходу Феттеля, но если отношения между командой и пилотом были не лучшими, то остановиться было правильно. Мне кажется, что это решение было принято давно. В „Феррари“ привыкли оценивать каждый шаг и деньги тут не имели значения.

Что касается подписания контракта с Сайнсом, то это можно назвать смелым выбором. Но он из тех пилотов, который никогда не был лидером. У него могут появиться проблемы, когда он будет бороться за победы. Наверное, подписание Боттаса или Риккардо было бы более оправданно", — приводит слова поляка Nextgen-Auto.