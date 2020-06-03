Сайнс попросил «Макларен» не утаивать от него информацию о наработках

Испанский гонщик Карлос Сайнс, который со следующего сезона будет выступать за «Феррари», уверен, что его нынешняя команда «Макларен» не будет скрывать от него информацию о передовых наработках.



«Они скажут мне всё, потому что я ещё могу сильно помочь им. Я специально попросил команду об этом, потому что хочу, чтобы «Макларен» вернулся на в группу лидеров как можно скорее. В прошлом сезоне мы завоевали первый подиум за долгое время. Уверен, что в этом году я смогу повторить этот результат», — приводит слова Сайнса GPBlog.



Напомним, Сайнс перейдёт в «Феррари» после сезона-2020. В итальянской команде он заменит четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. При этом партнёром Ландо Норриса в «Макларене» станет австралийский гонщик Даниэль Риккардо.

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