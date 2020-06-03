Сайнс попросил «Макларен» не утаивать от него информацию о наработках

Испанский гонщик Карлос Сайнс, который со следующего сезона будет выступать за «Феррари», уверен, что его нынешняя команда «Макларен» не будет скрывать от него информацию о передовых наработках.
«Они скажут мне всё, потому что я ещё могу сильно помочь им. Я специально попросил команду об этом, потому что хочу, чтобы «Макларен» вернулся на в группу лидеров как можно скорее. В прошлом сезоне мы завоевали первый подиум за долгое время. Уверен, что в этом году я смогу повторить этот результат», — приводит слова Сайнса GPBlog.
Напомним, Сайнс перейдёт в «Феррари» после сезона-2020. В итальянской команде он заменит четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. При этом партнёром Ландо Норриса в «Макларене» станет австралийский гонщик Даниэль Риккардо.
- 3 июня 2020
-
11:39
-
11:25
-
10:33
-
10:06
-
09:48
-
09:00
-
00:59
-
00:18
- 2 июня 2020
-
22:59
-
21:59
-
20:57
-
19:57
-
18:53
-
17:57
-
17:04
-
16:39
-
14:46
-
14:19
-
12:15
-
11:51
-
11:14
-
10:32
-
09:00
-
00:57
- 1 июня 2020
-
23:45
-
22:45
-
22:03
-
20:56
-
20:01
-
18:44
-
18:04
-
16:50
-
16:39
-
16:00
-
14:22